Данные турецкой статслужбы свидетельствуют о наращивании Турцией импорта пшеницы из России до рекордного показателя. Объем увеличился до 9 миллионов тонн, передает агентство «Прайм».

Еще в 2022 году турецкая сторона закупала продукцию у целого ряда государств. В этом списке были 30 стран, среди них - Россия, Украина, Аргентина, Бразилия, Болгария, Казахстан и Латвия.

В прошлом году некоторые страны приняли решение о прекращении поставок в Турцию. Речь идет об Аргентине, Бразилии, Кипре, Чехии, Египте, Грузии, Иране, Израиле и Латвии.

Турция ранее приобретала более 220 тысяч тонн пшеницы у перечисленных государств. Также среди стран, колоссально сокративших поставки - Мексика и Ливан.

Турецкий бизнес нарастил закупки в РФ в 1,4 раза в связи с корректировками поставок на рынки.