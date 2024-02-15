Эксперт объяснил причину роста курса биткоина

«Традиционное золото перестало выполнять антиинфляционные и антикризисные функции, которые раньше ему приписывались. После революционного решения об утверждении, согласовании и разрешении выпуска ETF, привязанных к криптовалютам и биткоину в частности, там [возникла] лавина денежных средств по меркам рынка криптовалют. Институациональные инвесторы начали инвестировать в эти ETF, и это формирует повышенный спрос. Все-таки рыночная экономика и законы фондового рынка приводят к тому, что дополнительные спросы и объемы денежных средств, направленные на покупку биткоина в частности, приводят к повышению котировок. С другой стороны, мы понимаем, что это децентрализованная валюта, которая не находится во власти ни одного из регуляторов (...), и сейчас это, скорее всего, спекулятивно», — сказал он.