Йеллен обсудила с европейскими лидерами конфискацию активов России

Министр финансов США Джанет Йеллен обсуждала с лидерами европейских стран возможную конфискацию российских активов, но сообщать о прогрессе пока не приходится. Слова главы ведомства приводит агентство Bloomberg.

"Все участники этих переговоров видят потенциальную выгоду от нахождения законного как с точки зрения международного, так и внутреннего законодательства стран основания, чтобы на постоянной основе использовать экономическую ценность этих активов, чтобы помогать Украине", - сказала она журналистам в городе Детройт (штат Мичиган).

Как отмечает Bloomberg, убедить скептически настроенных в отношении этого плана лидеров Йеллен пока не удалось.

Агентство напоминает, что в понедельник Йеллен встречалась в Вашингтоне с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард, а на прошлой неделе состоялась встреча Йеллен и канцлера Германии Олафа Шольца. Глава американского финансового ведомства признала, что обсуждала с ними использование российских активов для помощи Украины, но не стала раскрывать детали разговора.

"Это темы, которые я обсуждала. Я не буду распространяться о частных переговорах, но мы все понимаем, что дальнейшая помощь Украине необходима", - сказала она.

24 января комитет Сената Конгресса по международным делам поддержал законопроект, предусматривающий передачу Вашингтоном Киеву конфискованных российских активов. Представители американской администрации публично поддержали эту меру.

Как сообщил 11 января помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Вашингтон пока не принял окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России на общую сумму порядка $300 млрд. По его словам, решение будет принято при взаимодействии с партнерами по Группе семи (G7). Он напомнил, что лидеры объединения распорядились "начать работу над практическими вопросами, касающимися того, как эти иммобилизованные активы могут быть использованы" в интересах Украины.