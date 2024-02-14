В США за неделю увеличились запасы нефти

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 12 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 12 млн баррелей и на 9 февраля составили 439,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.
В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.
На 19:00 мск апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,28%, до $82,89 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте снижалась на 0,15%, до $77,74 за баррель.