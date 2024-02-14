В России подорожали лекарства

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), в январе 2024 года подорожали на 1,9% по сравнению с месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"В январе цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +1,9%, в том числе на синупрет +6,3%, кеторол экспресс +3,7%, валерианы экстракт +3,4%, ренгалин +3%, корвалол +2,5%, алмагель и валидол +2,4%, комбинированные анальгетики +2,3%, аллохол и сульфацетамид +2,2%, метамизол натрия (анальгин отечественный), поливитамины и ингалипт +2%, таурин +1,9%", - говорится в документе.

По данным ведомства, лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП в январе в среднем подорожали на 1,4%, в том числе бисакодил - на 3,5%, цефтриаксон - на 3%, глицин - на 2,5%, аспирин отечественный, фуросемид и панкреатин - на 2,2%, ксарелто - на 2%, аскорбиновая кислота и эуфиллин - на 1,9%, ибупрофен и номидес - на 1,7%, амброксол, омепразол и азитромицин - на 1,4%.