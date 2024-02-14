Чехия нашла замену российскому топливу для АЭС
Некоторые чешские АЭС намерены в скором времени перейти на использование топлива американской Westinghouse. Среди таких станций - «Дукованы» (на юго-востоке страны) и «Темелин» (на юго-западе страны), сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Е15.
Ранее указанные АЭС получали продукцию «Росатома» (а именно компании ТВЭЛ, которая принадлежит корпорации).
АЭС «Дукованы» приступит к использованию топлива компании Westinghouse с конца этого года, АЭС «Темелин» начнет использовать топливо через несколько месяцев после этого. Как отмечается, решение сменить поставщика вызвано соображениями национальной безопасности.
Обе чешских АЭС, «Дукованы» и «Темелин», построили при содействии советских специалистов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что дефицит топлива, сложившийся сейчас в Европе, связан в том числе с введением западными странами потолка цен на нефть из России.