Чехия нашла замену российскому топливу для АЭС

Некоторые чешские АЭС намерены в скором времени перейти на использование топлива американской Westinghouse. Среди таких станций - «Дукованы» (на юго-востоке страны) и «Темелин» (на юго-западе страны), сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Е15.

Ранее указанные АЭС получали продукцию «Росатома» (а именно компании ТВЭЛ, которая принадлежит корпорации).

АЭС «Дукованы» приступит к использованию топлива компании Westinghouse с конца этого года, АЭС «Темелин» начнет использовать топливо через несколько месяцев после этого. Как отмечается, решение сменить поставщика вызвано соображениями национальной безопасности.

Обе чешских АЭС, «Дукованы» и «Темелин», построили при содействии советских специалистов.