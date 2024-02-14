«Московская биржа оперативнейшим образом информирует Центральный банк о всех произошедших технологических инцидентах. Мы в текущем режиме с коллегами отработаем все причины возникновения данных сбоев и постараемся сделать, чтобы в будущем по аналогичным причинам сбоев не было», — сказал Чистюхин.

В таких сложных IT-системах, как у Мосбиржи, время от времени могут быть технологические сбои, но биржа справляется с ними за счет качественной инфраструктуры и персонала, считает Чистюхин. По его словам, ЦБ надеется, что в будущем подобных сбоев в работе Мосбиржи будет минимальное количество. Банк России обращает на IT-составляющую биржи особое внимание как надзорный орган, регулярно тестирует ее сотрудников, проводит опросы и делает всё необходимое для обеспечения непрерывности деятельности, добавил Чистюхин.