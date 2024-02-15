В Европе выросло количество банкротств

Число банкротств компаний в Евросоюзе выросло на 4,4 процента в четвертом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом со ссылкой на данные статистического управления ЕС пишет «Интерфакс».

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При этом относительно третьего квартала прошлого года количество обанкротившихся компаний возросло только на 0,6 процента, сообщает Eurostat. Самый заметный прирост числа несостоятельных компаний в последние три месяца 2023 года был отмечен в сферах транспорта и складских услуг (плюс 9,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом), торговли (плюс 7,7 процента), гостиничном секторе и в сфере общественного питания (плюс 1,1 процента).

Одновременно с этим в ряде отраслей экономики Европы обанкротившихся компаний стало меньше. Наиболее существенное снижение количества такие предприятий отмечалось в сфере информации и коммуникаций, а также промышленности — на 15 и 7,4 процента соответственно.