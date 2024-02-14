ЕС хочет ввести санкции против КНДР из-за «военного сотрудничества» с РФ
Евросоюз предложил ввести санкции против КНДР из-за якобы происходящих поставок северокорейских ракет России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По информации СМИ, ЕС хочет собирается ввести ограничения против министра обороны КНДР Хен Ен Чхоля и Главного ракетного управления Северной Кореи.
Напомним, что власти РФ и КНДР неоднократно опровергали утверждения о поставках ракет, называя их «абсурдными слухами». В Пхеньяне подчеркивали, что Северная Корея никогда не имела каких-либо оружейных сделок с Россией. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора отмечал, что Пхеньян фактически находится в предвоенной обстановке, а потому не может поставлять оружие — арсеналы нужны ему самому.
Накануне координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не верят в опровержения России и КНДР относительно поставок ракет. По мнению Вашингтона, Москва использует полученные боеприпасы для ударов по Украине. При этом он не привел каких-либо доказательств своих слов.