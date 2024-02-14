Во Франции возмущены поставками курятины из Украины

Французские фермеры крайне негативно относятся к поставкам курятины из Украины. Об этом заявил один из пользователей AgoraVox.

Как отмечается, импортную продукцию продают во Франции по более низкой стоимости в связи с отменой таможенных пошлин, а местным производителям не удается с ней конкурировать.

Дешевую курятину производит, в частности, холдинг МПХ, уточняет автор статьи. Подчеркивается, что в прошлом году на птицефермах МПХ удалось вырастить 697 тысяч кур, из которых в ЕС было импортировано 203 тысячи тонн. При этом продажа в станы Евросоюза за прошлый год выросла на 56 процентов.

Однако вопросы возникают к соблюдению санитарных норм и условиям труда, уточняет автор публикации. Как сообщается уровень зарплат на заводе является очень низким. Кроме того, отмечается, что смены у работника идут по 24 часа три дня подряд.

В Еврокомиссии уже задумались о сокращении ввоза украинской продукции и восстановлении таможенных пошлин для Киева, добавил автор статьи.