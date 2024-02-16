Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

По итогам 2023 года суммарные доходы российских экспортеров от продажи нефти, нефтепродуктов и газа в страны Евросоюза (ЕС) составили 29,26 миллиарда евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Евростата.

В сравнении с показателем 2022 года доходы российских экспортеров от продажи нефти и нефтепродуктов в ЕС снизились в 2,9 раза. В прошлом году выручка превысила 90 миллиардов евро. Высокие показатели тогда были во многом обеспечены ростом цен на нефть.

Помимо нефти, нефтепродуктов и газа, европейские страны закупали у РФ черные металлы, никель, алюминий, металлы платиновой группы, удобрения, продукты неорганической химии, включая ядерное топливо, аммиак. В целом, ключевыми импортерами российской продукции стали Нидерланды, Венгрия, Италия, Бельгия и Словакия.