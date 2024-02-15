Аналитик рассказал, что ждет Австрию после отказа от российского газа

В случае отказа Австрии от поставок российского газа стране будет просто нечем его заменить, заявил в беседе с LIFE.ru аналитик и публицист Александр Роджерс. По его словам, сообщения ряда СМИ о том, что австрийские власти планируют выход из контрактов на поставки российского газа, не соответствуют действительности.

Как пояснил эксперт, министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер выразила озабоченность, что страна слишком сильно зависит от транзита российского газа через Украину, и в связи с этим идет анализ экономических последствий потенциального выхода из контрактов. Между тем, Россия в прошлом году поставила Австрии 64% всего потребленного ею газа. И заменить российское топливо республике нечем или слишком дорого.

Аналитик отметил, что многие австрийские политики назвали «безумием» гипотетический разрыв газовых контрактов с Россией, так как это приведет к еще большему росту цен. По мнению Роджерса, на власти оказывает сильное давление русофобское лобби Евросоюза, в результате чего в стране звучат заявления об «аморальности». Однако при этом Австрия не стесняется зарабатывать, перепродавая «аморальный» российский газ соседним странам Европы. Так что для австрийцев российский газ не только жизненно необходим, но и выгоден, резюмировал аналитик.