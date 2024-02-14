Поставки российского угля в Турцию взлетели

По итогам 2023 года суммарные поставки российского энергетического угля в Турцию взлетели на 46 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 27,5 миллиона тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков Турецкого статистического института (TUIK).

На этом фоне доля российского энергетического угля в структуре турецкого импорта выросла в прошлом году с 48 до 70 процентов. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.

При этом российский уголь продолжает вытеснять с турецкого рынка колумбийский, поставки которого в средиземноморскую страну по итогам прошлого года снизились в 1,7 раза, до 6,3 миллиона тонн. В итоге доля угля из Колумбии в импорте Турции сократилась с 27 до 16 процентов.