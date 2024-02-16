В России выросли продажи коньяка

Розничные продажи коньяка в России в январе 2024 года выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,2 млн дал, продажи игристых вин - на 7,7%, до 2 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В то же время продажи водки в январе 2024 года не изменились по сравнению с показателем за январь 2023 года и составили 6,2 млн дал. Продажи виноградных вин выросли на 2,9%, до 4,2 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции, реализуемой предприятиями общественного питания, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России в январе 2024 года выросли на 3,1% - до 18,8 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% также выросли на 3,9% - до 9,6 млн дал.

Продажи ликероводочных изделий в январе 2023 года выросли на 10%, до 1,2 млн дал, других спиртных напитков - на 17,2%, до 1 млн дал, слабоалкогольной продукции - на 2,8%, до 1,6 млн дал.