Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина назвала одной из приоритетных задач регулятора в этом году борьбу с кредитным мошенничеством.

«Я считаю, что среди основных задач — это одна из самых главных на этот год, которую мы будем совместно решать — это вопросы кредитного мошенничества», — цитирует её РИА Новости.

Набиуллина отметила, что социнженерия всё больше перетекает в кредитный фронт: люди всё чаще берут миллионные кредиты и отдают деньги мошенникам.

«По нашей статистике, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка — это заёмные средства», — подчеркнула она.

По словам главы ЦБ России, жертвам мошенников в интернете возмещается менее 10% похищенных средств, долгожданного переломного момента в борьбе с киберпреступниками не произошло.