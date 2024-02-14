Белый дом выступил против законопроекта об упрощении экспорта СПГ

Администрация президента США Джо Байдена выступает против законопроекта, предусматривающего упрощение процедуры экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.

Как следует из заявления, проект, предложенный членом Палаты представителей Конгресса Огастом Пфлюгером (республиканец), предусматривает упразднение требования согласовывать экспорт СПГ в страны, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле. В Белом доме подчеркнули, что "администрация выступает категорически против законопроекта <...> об изменении процедур одобрения импорта и экспорта природного газа".

"Это подорвет возможность США контролировать то, что экспорт важнейшего стратегического ресурса соответствует нашим интересам в сфере экономики, энергетической безопасности, внешней политики и защиты окружающей среды", - пояснило управление.

По его мнению, законопроект в случае одобрения лишит Штаты "важного инструмента защиты" от "ценового давления на промышленных и частных потребителей".

"Он также устранит важные проверки того, что экспорт в страны, с которыми не заключено соглашения о свободной торговле, не нарушает американские законодательство и нормы", - добавило управление.

Президент Байден ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из США. Как пояснило агентство Reuters, данный шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по сжижению природного газа.