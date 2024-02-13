Правительство ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2024 году

Правительство Германии пересмотрело свой экономический прогноз в сторону понижения, полагая, что ВВП страны в 2024 году вырастет на 0,2%. Осенью предполагалось, что этот показатель составит 1,3%, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников агентства, подобное сокращение обусловлено низкими темпами роста мировой экономики и решением Федерального конституционного суда Германии, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Официальный отчет властей ФРГ должен быть представлен на следующей неделе. В Минэкономики ФРГ заявили, что не могут комментировать цифры, добавив, что правительство предоставит информацию после публикации официального отчета.