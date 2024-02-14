В России ужесточат контроль за поставками цветов из ЕС

В России ужесточат контроль за ввоз в страну еще одного вида цветов через страны Евросоюза — речь идет о выращенных в Эквадоре и Нидерландах розах. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ведомство обратилось в компетентные органы стран ЕС с просьбой усилить контроль за такими поставками в Россию из-за выявления многочисленных нарушений фитосанитарных требований. Россельхознадзор принял это решение на фоне роста праздничных весенних поставок срезанных цветов, чтобы предотвратить ввоз и распространение зараженных растений. Отмечается, что обнаружения карантинных объектов в эквадорских и нидерландских розах с начала года «приняли системный характер».

Служба уже направляла запросы о проведении расследования и принятии срочных меры по фактам выявленных нарушений международных и российских фитосанитарных требований, однако, компетентные ведомства европейских стран на них не отреагировали. В Россельхознадзоре уточнили, что через территорию государств ЕС в Россию поступает 41 процент эквадорских и нидерландских роз.