Посол в Москве заявил о рекордном белорусском экспорте в РФ в 2023 году
Белорусский экспорт в Россию в 2023 году вырос на 9,1%, составив рекордные $25 млрд. Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
"Общий темп роста экспорта в Россию у нас 109,1%, [достигнута] историческая цифра $25 млрд", - сказал он на заседании межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Россию, фрагмент видеозаписи которого распространен белорусским посольством в Москве.
Крутой отметил, что "по товарным позициям чистого экспорта без учета нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений темп роста 107,9%".
"Задание было 106,5%, то есть оно выполнено", - заявил дипломат.