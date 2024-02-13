Молдавия сэкономила миллионы долларов благодаря «Газпрому»

Молдавия в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года сэкономила $553 млн благодаря покупке газа у «Газпрома», рассказал глава предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, что в январе 2024 года Чебан заявил: «Газпром» с мая вновь может стать единственным поставщиком газа в республику, если предложит выгодную цену за топливо.

Глава предприятия отметил, что в октябре 2021 года «Молдовагаз» заключил контракт с российским поставщиком на выгодных условиях.

По его словам, разница между биржевой ценой и ценой, предоставленной «Газпромом», оказалась весьма значительной.

«Благодаря этой разнице экономия за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года составила $553 млн», — уточнил Чебан.