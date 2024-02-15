Япония потеряла третье место по величине экономики в мире

Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей экономики в мире по размеру номинального ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным кабмина Японии, номинальный ВВП страны без поправки на инфляцию в прошлом году составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов). Однако номинальный ВВП Германии в 2023 году составляет ориентировочно 4,46 триллиона долларов.