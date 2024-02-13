Эксперты ОПЕК в феврале 2024 года представили очередной отчет по поставкам нефти. Согласно документу, Россия в декабре 2023 года снова стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию и КНР, пишет ТАСС.

По данным организации, в декабре российская сторона обеспечила 20% от общего объема импорта нефти Китаем, что на 1% меньше, чем в ноябре.

Саудовская Аравия поставила КНР 12% от общего объема, Ирак —11%, Малайзия —10%. В общей сложности, Китай закупал 11,4 млн баррелей в сутки (б/с).

Эксперты отметили, что объем поставок энергоресурса из РФ в Индию сократился по сравнению с ноябрем на 6%, до 32%. Вместе с тем, Ирак поставлял 22%, саудиты — 16%.