Назван объем поставок нефти в Индию и Китай из России
Эксперты ОПЕК в феврале 2024 года представили очередной отчет по поставкам нефти. Согласно документу, Россия в декабре 2023 года снова стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию и КНР, пишет ТАСС.
По данным организации, в декабре российская сторона обеспечила 20% от общего объема импорта нефти Китаем, что на 1% меньше, чем в ноябре.
Саудовская Аравия поставила КНР 12% от общего объема, Ирак —11%, Малайзия —10%. В общей сложности, Китай закупал 11,4 млн баррелей в сутки (б/с).
Эксперты отметили, что объем поставок энергоресурса из РФ в Индию сократился по сравнению с ноябрем на 6%, до 32%. Вместе с тем, Ирак поставлял 22%, саудиты — 16%.
Индия закупала в декабре рекордное количество нефти, уточнили аналитики. Страна импортировала 4,7 млн б/с.
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