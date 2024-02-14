В России снизились биржевые цены на бензин

Стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" уменьшилась по итогам торгов в четверг почти на 2%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 снизилась на 1,76%, до 45,164 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,92%, до 52,746 тыс. рублей за тонну.

Летний дизель подешевел на 1,01%, до 55,176 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 1,83%, до 54,649 тыс. рублей за тонну. Цена зимнего дизеля снизилась на 0,27%, до 56,561 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута увеличилась на 4,34%, до 24,37 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 0,06%, до 77,54 тыс. рублей за тонну.