В ЕС заявили о кризисе сельского хозяйства из-за поставок с Украины

Поставки сельскохозяйственной продукции с Украины вызвали кризис отрасли в Евросоюзt (ЕС) и привели к массовому протестному движению со стороны местных фермеров, заявила член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ. Об этом говорится в ее обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

В своем письме, озаглавленном как «Импорт украинской сельскохозяйственной продукции и кризис сельского хозяйства в Европе», Андруэ пишет, что фермеры ЕС призывают уделять больше внимания своей отрасли «в условиях европейской политики, которая наносит ущерб их средствам к существованию как фермеров и подрывает их производительность».

Матильда Андруэ, член Европарламента от Франции

«Эта политика включает снятие ограничений на импорт украинских зерновых в ЕС и отмену таможенных пошлин на украинскую продукцию в целом, что еще больше искажает конкуренцию с фермерами Франции и ЕС – не говоря уже о риске проблем с безопасностью пищевых продуктов»

В связи с этим она обращается к Еврокомиссии с вопросами о сохранении европейского продовольственного суверенитета и создании более выгодных для европейских фермеров условий.

«Как Еврокомиссия намерена сбалансировать интересы государств-членов при сохранении производительности сельского хозяйства и экономической справедливости для фермеров в странах, которые уже входят в ЕС? Как Еврокомиссия намерена провести углубленную оценку потенциальных последствий увеличения украинского импорта на европейском рынке, в частности, с точки зрения экономического воздействия на местных фермеров и сохранения продовольственного суверенитета?» — спрашивает автор обращения.

В начале февраля сообщалось, что фермеры из разных стран Евросоюза начали проводить акции протеста. Одними из первых забастовали французские аграрии — они перекрыли доступ грузовым автомобилям к переправе через Ла-Манш и стали блокировать автотрассы вокруг Парижа.