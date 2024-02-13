Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук»

Роспотребнадзор приостанавливает реализацию отдельных партий воды торговой марки «Джермук» для проверки на безопасность. Об этом 13 февраля заявили в пресс-службе ведомства. Парламентская газета

"Всего в розничной продаже находится 2 миллиона 480 тысяч 56 бутылок из этой партии в 84 регионах страны", — отметил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. Вечерняя Москва

Приостановка продажи коснется расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенных на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года с датой производства от 28 декабря 2023 года, отметили в пресс-службе. ТАСС