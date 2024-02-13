Московская биржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке

Московская биржа приняла решение приостановить торги на фондовом рынке с 13:58. Соответствующая информация появилась на сайте биржи.

Уточняется, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Причины остановки торгов на бирже не приводятся.

13 сентября 2023 года Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Уточнялось, что решение принято в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. Тогда торги на остальных рынках (рынке акций, облигаций, денежном, валютном, драгоценных металлов) проводились в штатном режиме.

Ранее сообщалось о старте 13 февраля на срочном рынке Московской биржи торгов расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «белорусский рубль – российский рубль» и «доллар США – казахстанский тенге».