Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук»

Роспотребнадзор приостанавливает реализацию отдельных партий воды торговой марки "Джермук" для проверки на безопасность, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем г. Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки "Джермук" Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды "Джермук", - говорится в сообщении.
Приостановка продажи коснется расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенных на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года с датой производства от 28 декабря 2023 года, отметили в пресс-службе.
"Роспотребнадзором в кратчайшие сроки определено местонахождение продукции и блокируется возможность ее дальнейшей реализации в розницу. В личные кабинеты компаний, на балансе которых числится данная продукция, направлены дополнительные уведомления. Принятые меры позволят в кратчайшие сроки снизить риски приобретения потенциально опасного товара", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается также, что специалистами управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия - Алания совместно с испытательными лабораторными центрами во Владикавказе и Москве проводятся проверочные мероприятия и лабораторные исследования образцов изъятой продукции.