Аналитик спрогнозировал курс евро в марте

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сделал прогноз, что курс евро в марте составит 96—100 рублей, резких колебаний не ожидается.

«Европейская экономика продолжает стагнировать, темпы экономического роста в Европе колеблются около нуля», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, поддержка курса рубля к евро будет достигаться за счёт правила обязательной продажи валютной выручки в России для крупнейших экспортёров, а также сезонно пониженного спроса на валюту.

Васильев выразил мнение, что в I квартале 2024 года евро будет стоить 99 рублей, в IV — 109 рублей. Средний курс евро в текущем году он определяет на уровне 105 рублей.