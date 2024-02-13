$91.08+0.1998.15+0.21
Почта

В Германии заявили, что рецессии в стране нет

Германия не находится в состоянии рецессии. С таким заявлением во вторник выступил руководитель аппарата канцлера Олафа Шольца Вольфганг Шмидт. Его слова приводит Reuters.

В Германии опровергли утверждения о рецессии
© globallookpress.com

«У нас нет рецессии. Мы не видим ничего, что обычно сопровождает рецессию, например, безработицы. Рынок труда очень стабилен, реальная заработная плата снова растет. Мы увидим рост в этом году», — отметил представитель правительства.

Экономика Германии застопорилась из-за кризисов. По итогам 2023 года ВВП страны сократился на 0,3%. Годом ранее показатель продемонстрировал рост на 1,9%.

В конце декабря сообщалось, что Германия рискует лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году.

Ранее вице-канцлер Германии, министр экономики и глава партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек заявил, что экономика ФРГ недополучает средства из-за помощи Украине.

Экономика
Вольфганг Шмидт
Роберт Хабек
Олаф Шольц
Главное о финансах
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости