Китай резко сократил закупки стали

В 2023 году Китай резко сократил импорт стали — на 27,6 процента по сравнению с предыдущим годом, до 7,64 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на открытые статистические данные КНР пишет РИА Новости.

По данным таможни, закупки стали у всех ключевых партнеров Китая снизились и в стоимостном выражении — на 37,5 процента у Японии (до 1,49 миллиарда долларов), на 31 процент у Кореи (до 1,38 миллиарда долларов) и на 68 процентов у России (до 438 миллионов долларов). Эксперты связывают эту динамику с падением спроса со стороны строительной отрасли КНР — в прошлом году площадь сданной жилой недвижимости в стране снизилась на 10 процентов.

Эксперт аналитического центра компании «Яков и Партнеры» Нур Шаяхметов отметил, что низкий внутренний спрос на сталь также вынудил китайских производителей поставлять часть продукции за рубеж, особенно в регионы без торговых барьеров — Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Южную Азию, Центральную Америку. Он напомнил, что на пострадавшую в прошлом году отрасль строительства недвижимости Китая приходится примерно 35 процентов всего спроса этой страны на сталь.