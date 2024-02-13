Экономику Китая назвали главной неудачницей в борьбе Байдена и Трампа

Главной неудачницей по итогам американских выборов вне зависимости от того, кто на них победит — Джо Байден или Дональд Трамп, — окажется китайская экономика. Об этом говорится в материале Bloomberg.

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По оценке издания, подходы кандидатов различаются, но при любом из них Пекин пострадает. Например, Трамп готов обложить 60-процентной пошлиной весь китайский импорт, что, скорее всего, сведет к нулю торговый оборот в размере 575 миллиардов долларов, пусть это и принесет ущерб американским компаниям.

Вместе с тем риторика конкурента может заставить главу Белого дома действовать более жестко в отношении Китая уже сейчас. Как минимум Байден помнит, что жесткая позиция в этом вопросе уже доказала свою эффективность на прошлых выборах.

При этом возможностей навредить у него достаточно. До тарифов дело вряд ли дойдет, но запрет на доступ к данным и их передаче, а также ограничения по электромобилям ухудшат перспективы китайской экономики.

В Пекине не уверены, кто из двух кандидатов окажется большей угрозой. Заявления Трампа более радикальны, он непредсказуем, но зато любит заключать сделки. В свою очередь Байден действует более осторожно, но он последователен.

Профессор Университета международного бизнеса и экономики в Пекине и советник Минторговли Китая Санг Байчуань отметил, что Трамп, с одной стороны, может усилить давление, но, с другой, своей политикой «Америка прежде всего» может и создать условия для «прорыва антикитайского экономического круга».