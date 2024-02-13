Польша начала проверки ввозимого с Украины сахара

Польские власти начали проверять транспортные средства с сахаром на границе при въезде с Украины. Об этом сообщил портал Lublin112.pl со ссылкой на санитарного инспектора Люблинского воеводства Иоланту Корнишук.

По данным портала, службы фитосанитарного контроля Польши 9 февраля начали проверку на границе грузов с украинским сахаром.

"В Польшу [с 9 по 12 февраля] прибыло семь партий [сахара], две уже прошли экспертизу. <...> Пока никаких нарушений не выявлено", - отметила Корнишук.

Согласно порталу, заместитель министра сельского хозяйства республики Михал Колодзейчак прибыл утром 13 февраля с депутатской проверкой на перевалочный терминал на контрольно-пропускном пункте в Дорохуске. Политик в X пожаловался на то, что сотрудники компетентных ведомств отказались предоставить ему документацию на "два последних поезда, которые въехали с Украины".

Министерство сельского хозяйства Польши в начале февраля объявило о намерении ввести проверки каждой партии сахара, поступающей с Украины. Ранее глава ведомства Чеслав Секерский заявил, что возросшие в 20 раз поставки в Европу сахара с Украины негативно влияют на польский экспорт этого продукта.