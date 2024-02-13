Британцы лишились черного чая из-за хуситов

В Великобритании наблюдается нехватка черного чая в связи с атаками хуситов на суда в Красном море. Об этом сообщает газета Times.

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Среди крупнейших супермаркетов, которые столкнулись с сокращением поставок - Sainsbury's.

Ретейлеры отмечают, что проблемы с поставками носят временный характер. Они также подчеркивают, что перебои незначительным образом затронут потребителей. Однако, по мнению экспертов, ситуация в Красном море приведет к росту цен, шринкфляции и дефициту целого ряда товаров.

Индия и Кения осуществляют поставки в Великобританию свыше 50% чая, следует из данных института экспорта и международной торговли (Institute of Export and International Trade). Доставка сейчас задерживается на срок от 10 до 14 дней из-за обхода торговых судов Суэцкого канала, говорится в публикации.

По словам генерального директора института Марко Форджионе, перебои будут наблюдаться в течение многих месяцев.