В Индии высказались об участии в проекте «Сахалин-2»

"Сахалин-2" был в нашем поле зрения в прошлом. Мы рассматривали [участие в] "Сахалине-2", у нас есть интерес. Просто условия, на которых нам был предложен проект <...>. Мы хотели на других условиях. Мы не смогли договориться об условиях", - сказал он.



"Но мы продолжаем рассматривать возможности инвестирования в Россию с точки зрения нефтяных и газовых активов. Мы всегда открыты для переговоров и участия в "Сахалине-2" или другом проекте, если условия устроят нас", - подчеркнул Джейн.