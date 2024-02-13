В Индии высказались об участии в проекте «Сахалин-2»

Власти Индии сохраняют интерес к участию в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", если их устроят условия сделки, открыты для обсуждения. Об этом ТАСС заявил секретарь министерства нефти и природного газа южноазиатской республики Панкадж Джейн.
"Сахалин-2" был в нашем поле зрения в прошлом. Мы рассматривали [участие в] "Сахалине-2", у нас есть интерес. Просто условия, на которых нам был предложен проект <...>. Мы хотели на других условиях. Мы не смогли договориться об условиях", - сказал он.
"Но мы продолжаем рассматривать возможности инвестирования в Россию с точки зрения нефтяных и газовых активов. Мы всегда открыты для переговоров и участия в "Сахалине-2" или другом проекте, если условия устроят нас", - подчеркнул Джейн.
По его словам, вопрос участия Индии в "Сахалине-2" обсуждался до появления "Новатэка" в качестве претендента на долю в проекте.
О "Сахалине-2"
В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" вместо Sakhalin Energy стало российское ООО "Сахалинская энергия".
Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в "Сахалине-2", однако британско-нидерландская Shell с долей в проекте 27,5% заявила, что не будет получать долю в новой компании. Доля российского "Газпрома" в проекте - 50,00000001%. Согласно указу, после отказа доля Shell должна быть оценена и продана, заявку на нее подал "Новатэк".
В апреле 2023 года правительство РФ разрешило продажу чуть менее 27,5% в новом операторе проекта "Сахалин-2" структуре компании "Новатэк" за 94,8 млрд рублей. Как заявлял в декабре 2023 года российский вице-премьер Александр Новак, вопрос продажи доли в проекте "Сахалин-2" "Новатэку" остается на повестке.
"Сахалин-2" - российский нефтегазовый проект. В 1984 году было открыто крупное Лунское месторождение, а рядом с ним в 1986 году - Пильтун-Астохское. Они расположены в Охотском море рядом с северной частью Сахалина, вместе получили название "Сахалин-2". В состав "Сахалина-2" входят три морские нефтегазодобывающие платформы, две нитки трубопровода (для нефти и газа), завод по производству СПГ и нефтегазовый терминал.