Стоимость десятка яиц в рознице в среднем по России снизилась до 129,08 рублей, что на 3% ниже показателя на начало января. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов .

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за период с 30 января по 5 февраля 2024 года цены на них снизились на 0,73%, с 23 по 29 января 2024 года - на 1%, с 16 по 22 января 2024 года - на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января - цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.