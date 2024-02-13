В РФ начнут штрафовать авиакомпании за ложную информацию о билетах

«За размещение неверной информации о бронировании билетов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) авиакомпании будут получать штрафы. Эта мера — ответ на жалобы пассажиров, которые из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов теряли время и деньги», — приводит текст законопроекта газета «Известия».

В пресс-службе Минтранса отметили, что если авиакомпания не разместит или нарушит требования к информации о билетах, то будет предусмотрена административная ответственность. Источник пояснил газете, что Роспотребнадзор получает около 700 жалоб на авиаперевозчиков за год.