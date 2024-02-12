МВФ примет участие в первом заседании Фонда развития потенциала Украины
Международный валютный фонд (МВФ) примет участие в первом заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, который состоится 13 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».
В МВФ также добавили, что фонд начал переговоры с Киевом о сложностях и перспективах украинской экономики. Кроме того, с 17 февраля фонд начнет третье обсуждение программы расширенного финансирования Украины в рамках программы кредитования на 15,6 миллиарда долларов.
«Команда МВФ во главе с заместителем директора европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан начала сегодня в Киеве встречи с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами», — рассказали в фонде.
Ранее в МВФ рассказали о будущем мировой экономики.
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