Стоимость биткоина превысила $51 тыс.

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 2,29%, до $51,205 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 12:12 мск.

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По состоянию на 12:32 мск биткойн замедлил рост до $51,193 тыс. (+2,17%).

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $51 тыс. 3 декабря 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.