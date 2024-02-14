Стоимость биткоина превысила $51 тыс.

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 2,29%, до $51,205 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 12:12 мск.
По состоянию на 12:32 мск биткойн замедлил рост до $51,193 тыс. (+2,17%).
В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $51 тыс. 3 декабря 2021 года.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".