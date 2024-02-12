В МВФ оценили состояние экономики РФ

Она отметила, что экономика РФ работает «лучше, чем ожидали» в МВФ.

Напомним, что в конце января МВФ повысил прогноз роста экономики РФ на 2024 год с 1,1 до 2,6%. Также на рост российской экономики ранее указал президента страны Владимир Путин. По его словам, в 2023 году он оказался выше среднемировых темпов, составив 3,6%.