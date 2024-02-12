В Польше подвергнут проверкам все зерно c Украины

Польская сторона намерена проверять все зерно с Украины, пересекающее польско-украинскую границу. Об этом заявил агентству РАР заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак, передает «Прайм».

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По словам заместителя министра, «сегодня пойдут четкие инструкции» о проверках всего зерна, «которое пломбируется, идет на экспорт, является только транзитным зерном».

Колодзейчак отметил, что часто Киев отправляет через Польшу транзитом зерно, которое не соответствует европейским стандартам качества. Он подчеркнул, что с большой долей вероятности оно будет возвращено в Польшу, но уже как европейское зерно.

Ранее РИА Новости писало, что неограниченный приток украинских сельскохозяйственных товаров «злит» Евросоюз. Агентство указало на то, что европейские фермеры из-за такой динамики потеряли почти полтриллиона евро.