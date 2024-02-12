Путин потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции

Он отметил, что инфляция в России в январе составила 7,2% в годовом выражении.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на выставке-форуме «Россия» заявил, что инфляцию в стране необходимо как можно скорее вернуть к целевому уровню в 4%.