Консенсус состоит в том, что ключевая ставка останется на прежнем уровне, и я придерживаюсь этой же точки зрения. ЦБ не будет повышать ставку, потому что никаких серьезных инфляционных движений на рынке нет, соответственно, нет и оснований для ее повышения. С другой стороны, главный фактор, который будет заставлять держать ставку на высоком уровне – это даже не инфляция, а угроза инфляции. Дело в том, что в экономику закачивается большое количество денег, в том числе денег на руки населению. Речь идет о повышенных зарплатах (в меньшей степени – о пособиях), о деньгах, которые выплачиваются россиянам, находящимся в зоне спецоперации, и так далее. Все эти деньги надо «связывать», но сделать это можно только в том случае, если ставки по депозитам находятся на привлекательном для населения уровне, то есть на уровне 14 – 15%. Так что для «связывания» денег, которое были вкачены в экономику в прошлом году и вкачиваются в этом, ЦБ будет держать ставку на высоком уровне.

Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России