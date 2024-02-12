Экономист высказался о предстоящем решении ЦБ по ключевой ставке
Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями касательно предстоящего решения российского Центробанка по ключевой ставке, а также оценил цикл повышения показателя, который начался в июле 2023 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 16 февраля. В настоящее время показатель составляет 16% годовых.
Консенсус состоит в том, что ключевая ставка останется на прежнем уровне, и я придерживаюсь этой же точки зрения. ЦБ не будет повышать ставку, потому что никаких серьезных инфляционных движений на рынке нет, соответственно, нет и оснований для ее повышения. С другой стороны, главный фактор, который будет заставлять держать ставку на высоком уровне – это даже не инфляция, а угроза инфляции. Дело в том, что в экономику закачивается большое количество денег, в том числе денег на руки населению. Речь идет о повышенных зарплатах (в меньшей степени – о пособиях), о деньгах, которые выплачиваются россиянам, находящимся в зоне спецоперации, и так далее. Все эти деньги надо «связывать», но сделать это можно только в том случае, если ставки по депозитам находятся на привлекательном для населения уровне, то есть на уровне 14 – 15%. Так что для «связывания» денег, которое были вкачены в экономику в прошлом году и вкачиваются в этом, ЦБ будет держать ставку на высоком уровне.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России
Привлечение средств граждан на депозиты стало одной из главных составляющих действий ЦБ в ходе цикла повышения ключевой ставки, который продолжался семь месяцев, отметил собеседник, говоря о данном периоде.
«За этот период произошло замедление кредитования. Но здесь надо понимать, что основная часть бизнеса – малый и средний бизнес – живет за счет собственных средств, без кредитов, при этом крупный бизнес, который работает на государство, получает деньги вовсе не по ставке ЦБ, а по льготным кредитам. То есть там влияние было незначительным. А если говорить о привлечении денег на депозиты, то этот процесс пошел, и, по моим ощущениям, — это одна из главных составляющих действий ЦБ. А негатив – это, например, история со льготной ипотекой, которую, судя по всему, придется сворачивать: государство просто не потянет соответствующий уровень дотаций. Это главный фактор реформы ипотеки, которую мы получим в этом году… Так что никаких серьезных отрицательных эффектов период повышения ставки не оказал, поскольку финансирование экономики идет за счет бюджета, за счет дополнительных расходов, а не за счет кредитов. Кроме того, у населения много денег, которые можно тратить на то, что нужно», - сказал Зубец.
Экономист вместе с тем ответил на вопрос о том, какие рекомендации можно дать россиянам на фоне высокого уровня ключевой ставки.
«Тут можно посоветовать нести деньги на депозиты. Доходность депозитов в 15% при инфляции 7% — это 7% реальной доходности. Такого у нас не было давно, если вообще было», - заключил эксперт.
Ранее аналитики оценили сроки начала снижения ключевой ставки ЦБ.