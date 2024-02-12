Европе предрекли инфляцию и потерю конкурентоспособности

Попытка снизить зависимость от импорта и дополнительно стимулировать внутреннее производство в Европе может обернуться серьезными экономическими издержками. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рабочий доклад ЕЦБ.

Авторы исследования проанализировали средне- и долгосрочные эффекты от замены импортируемых ресурсов, используемых в производстве экспортных товаров, на собственные. Среди наиболее вероятных последствий такого импортозамещения названы ускорение инфляции, снижение производительности и конкурентоспособности европейских компаний, а также сокращение объемов мировой торговли.

По мнению экономистов ЕЦБ, использование более дорогих и менее качественных местных ресурсов вместо импортных приведет к росту цен на продукцию европейских производителей. При этом их производительность снизится из-за худших условий производства. Кроме того, ответные меры торговых партнеров ЕС могут негативно сказаться на объеме мировой торговли.

В долгосрочной перспективе из-за потери международной конкуренции в Европе может пострадать качество продукции местных компаний. Переходный период потребует значительных затрат, которые со временем будут только расти на фоне ускоряющейся инфляции.

В докладе ЕЦБ отмечается, что разумной альтернативой является серьезное ограничение политики импортозамещения. Экономисты предлагают применять ее только к товарам, поставки которых действительно могут прерваться. Также импортозамещение стоит фокусировать в отраслях, где уже выпускается конкурентоспособная продукция.