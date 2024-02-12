В России снизились продажи пива в пластиковой таре

В 2023 году продажи пива в пластиковых бутылках в России сократились на 4,8% в натуральном выражении и на 1% в деньгах. Годом ранее показатели выросли на 2,5% и 18,3% соответственно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Продажи пива в стеклянных бутылках в прошлом году увеличились на 7,2% в натуральном выражении и на 12,1% в деньгах, в алюминиевых банках — на 4,3% и 8,2% соответственно. Таким образом, доля натуральных продаж пива в пластиковой упаковке на рынке сократилась до 35,4% с 37,7% годом ранее. Доля алюминиевых банок увеличилась с 30,4% до 31,4%, стеклянных бутылок — с 23,9% до 25,3%.