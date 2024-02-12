Украина лишится прибыли от замороженных активов России в Европе

Евросоюз не может передать замороженные российские активы Украине, поскольку не существует соответствующего юридического механизма. Об этом сообщает РИА Новости. Газета.Ru

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, передача Киеву этих средств не соответствует международным нормам. Российская сторона, предупреждает эксперт, может в ответ конфисковать активы нерезидентов из недружественных стран. RT на русском