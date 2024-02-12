СМИ: Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах

РИА Новости: Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах
Турция и Россия обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов, но конкретных данных на этот счёт пока нет.
Об этом РИА Новости сообщил на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции.
Ранее появилась информация о проблеме с платёжными переводами между Россией и Турцией.
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов отметил, что ужесточение американских санкций против России осложняет торгово-экономические отношения России и Турции.