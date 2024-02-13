Минэнерго США: американский СПГ продолжит замещать газ РФ в Европе

"Мы предполагаем, что американский СПГ в течение прогнозируемого периода продолжит замещать природный газ, который экспортировался из России по трубопроводам в Европу. Поскольку увеличение мировых мощностей по сжижению СПГ в ближайшие два года будет ограниченным, спрос на гибкие поставки СПГ, главным образом из США, будет расти, чтобы удовлетворить прирост мирового спроса", - сказано в отчете организации.

При этом цены на природный газ на хабах Европы и Азии в 2024 и 2025 году останутся относительно высокими по сравнению с ценами на газ в США.

США в обозримом будущем продолжат наращивать свои СПГ-мощности. По состоянию на конец 2023 года в США базовые мощности экспорта СПГ составили 11,4 млрд куб. футов в сутки, а к концу 2025 года компании добавят еще 5,3 млрд куб. футов в сутки, отмечает EIA. К запуску во второй половине 2024 года и в 2025 году готовятся три новых СПГ-терминала: Golden Pass и Corpus Christi Stage III в Техасе и Plaquemines LNG в Луизиане. Однако любые изменения сроков их ввода в эксплуатацию могут существенно повлиять на экспорт и ожидаемый спрос.