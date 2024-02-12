В Чехии выразили опасения из-за решения США по СПГ

Обозреватель Hrot24 Франтишек Новак Россия может заработать на запрете на экспорт СПГ, который ввел президент США Джо Байден.

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По словам журналиста, Россия уже подготовила ряд проектов, связанных с сжиженным газом. В их число входит запланированное на следующий год строительство крупного терминала в Мурманске, уточнил он.

Как отметил Новак, «пророссийское» решение американского главы связано с желанием Белого дома понравиться «левым» избирателям — ранее в Соединенных Штатах опубликовали доклад, согласно которому экспорт СПГ из Штатов в Европу оказался вреднее для окружающей среды, чем сжигание угля.

Новак написал, что американский мораторий тяжело ударит по некоторым странам Евросоюза, включая Чехию. Доверие европейцев к Штатам окажется под вопросом.