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Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ

На заседании совета директоров Центрального банка России 16 февраля ключевая ставка останется без изменений - на уровне 16% годовых.

Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ
© Мария Девахина/РИА Новости

В этом мнении сошлись все опрошенные эксперты РБК и "Ведомостей" - аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний. По мнению экспертов, пока у Центробанка не имеется предпосылок для снижения ставки, как и причин для ее увеличения. С середины этого года ЦБ может перейти к смягчению денежно-кредитной политики, причем при благоприятном развитии ситуации это произойдет уже в апреле.

Аналитики считают, что начали проявляться эффекты денежно-кредитной политики. Так, помимо инфляции замедляются потребительские расходы, в потребительском секторе охлаждается кредитование, стабилизировался курс рубля. Однако полноценный эффект от них еще не реализовался, поэтому Центробанк оставит ключевую ставку на нынешнем уровне в 16%. При этом ЦБ может смягчить риторику и дать сигнал о том, что повышенный уровень ключевой ставки будет сохранятся в течение длительного времени. Ранее сообщалось, что из-за роста инфляции до 7,5% в конце 2023 года и повышения ключевой ставки до 16% россияне стали больше экономить.

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