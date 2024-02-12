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Сроки начала снижения ключевой ставки ЦБ оценили

По итогам предстоящего в конце недели заседания совета директоров Банка России ключевая ставка сохранится на уровне 16 процентов, а снижать ее регулятор начнет не раньше июля 2024 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на оценку экспертов Национального Рейтингового Агентства (НРА), указавших на продолжающееся влияние на экономику эффекта «инфляционной травмы».

Аналитики оценили сроки начала снижения ключевой ставки ЦБ
© РИА Новости

Перейти к снижению показателя ранее чем через полгода по мнению специалистов не позволят сохранение мягкой бюджетной политики, давления на издержки производителей и «не заякоренные инфляционные ожидания населения и бизнеса».

В связи с этим, отметили в НРА, ЦБ страны оставит 16 февраля ключевую ставку на уровне 16 процентов. В то же время повышение ее не ожидается из-за формирования тренда на снижение инфляции, торможение роста розничного кредитования и повышение нормы сбережений населения. Согласно базовому сценарию специалистов, начиная с середины лета ставку могут постепенно привести к уровню в 12-13 процентов к началу 2025 года.

В январе инфляционные ожидания россиян резко снизились, упав с 14,2 до 12,7 процента. Оценка наблюдаемой инфляции также сократилась — до 16,3 с 17,0 процента. Произошло это на фоне зафиксированного месяцем ранее снижения темпов роста потребительских цен в стране.

Экономика
Национальное рейтинговое агентство
Банк России
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